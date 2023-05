Kompleks mieszkalny Kvartira s potryasayuschim vidom na zelenyy rayon

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości.



DAMAC Hills 2 Edge firmy Rotana to projekt opracowany przez DAMAC Properties we współpracy z Rotana, wiodącą firmą zarządzającą hotelami. Znajduje się w DAMAC Hills 2. Apartamenty wyposażone są w najnowszą technologię, stoły robocze i balkony. Powstaje kompleks 15 pięter.



Apartamenty oferują wspaniałe widoki na zieleń. Inne kluczowe funkcje:

- Łazienka z prysznicem lub wanną

- Darmowe szybkie Wi-Fi

- Mini lodówka

- 55-calowy telewizor LED

- Suszarka do włosów

- Żelazko i deska do prasowania ( na zapytanie )

- telefony IP

- Bezpieczny



Infrastruktura:

- Restauracje: bar miejski i sklep spożywczy, kawiarnia ze swobodną atmosferą przez cały dzień i bar przy basenie

- Bodylines klubu fitness i odnowy biologicznej

- 2 otwarte baseny z regulacją temperatury

- 4 sale konferencyjne



Hotel DAMAC Hills 2 Edge by Rotana znajduje się w pobliżu drogi Al-Kudra i jest jedną z głównych zalet budynku. Ta lokalizacja ułatwia dotarcie do kilku najpopularniejszych lokalizacji emiratu, takich jak Dubai Marina, Business Bay i międzynarodowe lotnisko w Dubaju, w około 35 minut.



W odległości spaceru znajduje się wiele udogodnień:

- supermarket Carrefour

- Kliniki saudyjsko-niemieckie DAMAC Hills 2

- Oddział kliniki weterynaryjnej Blue Oasis D2

- Jeeves do czyszczenia na sucho i prania



