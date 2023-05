Mieszkanie w Nowym Budynku Sobha One Tower D

Sobha One z Sobha Realty — to nowy kompleks mieszkalny, w którym miasto i przyroda łączą się ze sobą, a praca znajduje równowagę w grze, aby stać się « One ». Unikalny projekt znajduje się w Sobha-Hartland, jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Dubaju, w pobliżu centrum Dubaju i rezerwatu przyrody Ras Al-Khor.



Sobha One będzie się składać z pięciu połączonych ze sobą wież o wysokości od 30 do 66 pięter. Wśród 2700 oferowanych apartamentów znajdują się apartamenty z 1-4 sypialniami, a także dwupoziomowe z 2 i 4 sypialniami. Pralnia / pomieszczenie gospodarcze będzie zawarte w standardowym zestawie wszystkich udogodnień, a pomieszczenie pokojówki będzie obecne w 3 jednostkach +.



Apartamenty Sobha One z 1,5 sypialnią również mają biuro. Z panoramicznych okien i balkonów mieszkańcy mogą podziwiać widoki na kryształowe laguny, rezerwat przyrody Ras Al-Khor, a także 18-dołkowe pole golfowe, które zajmie terytorium przed wieżami i przyciągnie nowych przybyszów, podobnie jak nowi gracze. i profesjonalni gracze.