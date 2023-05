Mieszkanie w Nowym Budynku Sobha One Apartments - MBR City Dubai

Ponad 9500 osób będzie mieszkać w Sobha One, luksusowym wielofunkcyjnym kompleksie, który zostanie zbudowany w Ras Al-Khor. Przyszli nabywcy mogą wybierać spośród wielu dobrze zaprojektowanych rezydencji. Bez wątpienia kompleks ten stanie się jednym z najpopularniejszych kompleksów mieszkalnych w Emiracie Dubajskim. Można to wytłumaczyć przemyślanym układem oraz dużą liczbą obiektów usługowych i infrastruktury społecznej, które są obecne w obszarze rozwoju, takich jak meczet, klinika, przedszkola, a także różnorodne restauracje i sklepy wzdłuż promenada. .

Niedawno ogłoszony projekt o nazwie Sobha One będzie zlokalizowany obok ruchliwej ulicy Ras Al Khor Road. Projekt został opracowany przez Sobha Realty, firmę założoną w Omanie w 1976 roku jako firma zajmująca się projektowaniem wnętrz i od tego czasu zrewolucjonizowała łańcuch wartości nieruchomości, budowanie nowych obszarów i ekskluzywnych budynków. Najbardziej znane osiągnięcia Sobha Realty to Sobha Hartland, Creek Vistas Heights, The Crest Grande, Waves i wiele innych.

Odkryj światowej klasy pole golfowe Pitch and Putt z 18 dołkami, z których każdy jest starannie zaprojektowany.

Ekscytujący widok na promenadę, pole golfowe, Burj Khalifa i słynny krajobraz miasta.

Prawie pół kilometrowa deska z jedzeniem i napojami oferuje znakomite restauracje na kameralną kolację, szybkie spotkanie przy filiżance kawy lub obfity obiad.

Zanurz się w oszałamiających widokach na miasto z panoramicznym tarasem na każdej wieży.

Ćwicz na wyjątkowym dziedzińcu, który łączy najlepsze siłownie z ekscytującymi nowymi funkcjami w pokoju i na zewnątrz, w tym światowej klasy basen.

Elastyczny plan płatności 60/40

Począwszy od 1,1 miliona dirhamów ZEA