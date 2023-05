Kompleks mieszkalny Uyutnaya kvartira s vysokim urovnem komforta

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Azizi Amber — najnowszy dodatek Azizi do Al Furjan, miejsce. Wspaniała wymiana transportowa i dogodna lokalizacja na linii metra zapewniają mieszkańcom właściwą równowagę między zgiełkiem miasta a spokojnym spokojem.



Infrastruktura:

- Szeroki wybór sklepów na parterze;

- Dobrze utrzymane miejsca do spacerów;

- Dobrze wyposażona siłownia;

- atrakcyjny pokój zabaw dla dzieci;

- Oddzielne baseny dla dorosłych i dzieci;

- Przestronny parking;

- 24-godzinna ochrona.



Lokalizacja:

Z Azizi Amber łatwo dotrzeć:



Do Mohammeda Bin Zayeda Road - 1 minuta;

Do stacji metra - 10 minut;

Do JAFZA - 7 minut;

Dubai Marina i JBR - 10 minut;

Przed EXPO CITY DUBAI - 12 minut;

Palm Jumeirah - 15 minut;

Do międzynarodowego lotniska Al Maktoum ( DWC ) - 15 minut;

OPŁATA DIFC I BIZNESOWA - 25 minut.



Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!