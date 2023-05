Mieszkanie w Nowym Budynku 1BR | The Crestmark | Ellington

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2024

BEZPŁATNE SKŁADANIE NIERUCHOMOŚCI. POMOC W FORMOWANIU WIZY MIESZKANIOWEJ.



Wyjątkowy nowoczesny apartament z 2 sypialniami w wyrafinowanym stylu po okazyjnej cenie!



Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu!



Zapewnimy Ci:

- Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów;

- Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji;

- nieoprocentowana rata przez 7 lat;

- Bezpłatne wsparcie prawne;

- Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji;

- Pomoc w przekazywaniu środków na płatności;

- Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online;

Rezydencje połowowe IGO — to nowy kompleks w społeczności Jumeirah Village Circle ( JVC ). Projekt został zainspirowany zalanym słońcem stylem dzielnic mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych.



Wszystkie jednostki mieszkalne mają prywatne balkony z pomieszczeniami mieszkalnymi i zewnętrznymi. Apartamenty są urządzone w jasnych kolorach, podłogi wykonane są z włoskiej kamionki porcelanowej, a nowoczesne wysokiej klasy urządzenia są instalowane w kuchni.



ZALETY LCD:



- taras słoneczny w stylu Miami z eleganckimi kabinami i leżakami;

- Przestronny basen dla dorosłych + dzieci;

- Nowoczesna siłownia i centrum fitness;

- Ogród do grillowania z miejscami rekreacyjnymi dla całej rodziny;

- Plac zabaw dla mieszkańców z ping pongiem, tenisem stołowym i strefami społecznymi;

- Uniwersalny pokój publiczny z elastycznym układem na imprezy publiczne, imprezy, salę telewizyjną i bar z sokami.



ŁATWE LOKALIZACJA:



- 15 minut do plaży JBR;

- 18 minut do Palma Jumeirah;

- 17 minut do centrum handlowego Marina;

- 25 minut do Burj Khalifa;

- 38 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju.



ZADZWOŃ, NAPISZ ZA DARMO KONSULTOWANIE!