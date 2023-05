Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | Fashionz | Danube

Dubaj, Emiraty Arabskie

od € 144,872

42–108 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2025

Oxford Gardens – nowy kompleks mieszkaniowy premium od Iman Developers. Projekt ten, położony w rozwiniętej i atrakcyjnej dzielnicy Arjan, oferuje klientom życie w otoczeniu dziewiczej przyrody i nowoczesnej infrastruktury.



Niezwykła architektura natychmiast odróżnia Oxford Gardens od innych projektów mieszkaniowych. Eleganckie połączenie linii elewacyjnych łączących podłogi konstrukcji, śnieżnobiałych odcieni, półszklanych balkonów tworzy naprawdę futurystyczny obraz, który przyciąga wygląd.



10-piętrowy kompleks mieszkaniowy oferuje szeroki wybór nieruchomości, które są szczególnie poszukiwane wśród kupujących i inwestorów: funkcjonalne i przemyślane studia, przestronne apartamenty z 1, 2 i 4 sypialniami. Każda rezydencja ma doskonałe układy, a panoramiczne szyby dają poczucie jeszcze większej przestronności.



Infrastruktura:

Mieszkańcy mają szeroki wybór udogodnień z wyłącznym dostępem:



- Dwupoziomowe lobby z przestrzeniami publicznymi do rekreacji;

- strefy wypoczynkowe;

- Pula nieskończoności;

- sala fitness z nowoczesnymi symulatorami;

- Strefa jogi;

- place zabaw dla dzieci;

- basen dla dzieci;

- strefy grillowe;

- biblioteka;

- Stacje ładowania samochodów;

- Kino na świeżym powietrzu;

- boiska sportowe.



Lokalizacja:

Oszałamiająca lokalizacja w Dubailand zapewnia mieszkańcom dostęp do bogatej infrastruktury regionu. Wszystko, co jest niezbędne do pełnego i wygodnego życia, znajduje się w odległości 5-10 minut jazdy samochodem: od przedszkoli i szkół, a kończą na sklepach i supermarketach.



Jednocześnie mieszkańcy kompleksu nie są pozbawieni dostępu do innych obszarów emiratu, w których znajdują się kluczowe atrakcje turystyczne i obiekty. Będąc jednym z głównych szlaków transportowych, każdy mieszkaniec Oxford Gardens może szybko dotrzeć do popularnych obszarów i obiektów.



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!