Kompleks mieszkalny Progressivnyy kompleks v roskoshnom rayone

Mangrove Residences — nowy progresywny projekt, który będzie ucieleśniał najlepsze cechy strategii zrównoważonego rozwoju przyjętej w « mieście przyszłości ». Komfortowy kompleks zakwaterowania zajmie należne mu miejsce w luksusowej kolekcji nieruchomości Expo City Dubai. Mangrove Residences obejmie trzy wieże z mieszkaniami, oddzielne kamienice i przestrzenie publiczne do rozrywki i aktywności na świeżym powietrzu.



Wszystkie rezydencje są uzupełnione przestronnymi balkonami, pralnią, wyposażoną kuchnią. Sypialnie mają garderoby lub garderoby. Dla maksymalnego komfortu mieszkańców wiele układów zapewnia strefę dla szafki i pokój z oddzielną łazienką dla służących. Właściciele kamienic będą mogli korzystać z prywatnego ogrodu, a dla mieszkańców mieszkań w każdej wieży będzie dostępna ich recepcja i usługi konsjerża. Z okien rezydencji i ogromnych przestronnych balkonów roztacza się malowniczy widok na Expo City Dubai.



Infrastruktura:

Przyszli mieszkańcy Mangrove Residences będą mieli do dyspozycji różnorodne udogodnienia: siłownię, bieżnie, centrum odnowy biologicznej, kilka rodzajów basenów, w tym specjalną salę treningową, bar i taras z kabinami, kaskadowy wodospad, dom klubowy, plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjny salon i wiele innych.



Projekt zapewnia wszystkie warunki do relaksujących wakacji i spacerów: ogrody na podium, tarasy na niebie, zielone trawniki. Na Expo City Dubai mieszkańcy kompleksu będą mogli odwiedzić sklepy, restauracje, koncerty, wystawy i inne wydarzenia. W całym nowoczesnym mini-miaście zapewniony jest dostęp do nowego globalnego standardu bezprzewodowego 5G.



Lokalizacja:

10-20 minut

Dubai Investment Park, Ibn Battuta Mall, Międzynarodowy Port Lotniczy Al-Maktum ( DWC )



25-35 minut

Dubai Marina, Downtown Dubai, Business Bay



Projekt Mangrove Residences będzie dogodnie zlokalizowany obok stacji metra i będzie przebiegał autostradą Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road i Al Khail Road. Popularne centrum handlowe Ibn Battuta znajduje się niecałe kwadrans od kompleksu. Możesz odwiedzić plaże i promenady w Dubai Marina i Palm Jumeirah, spędzając około 25 minut na podróży.



Śródmieście Dubaju Business or Entertainment Roads zajmie około pół godziny. Do międzynarodowego lotniska w Dubaju ( DXB ) można dojechać samochodem w mniej niż 40 minut. Międzynarodowy port lotniczy Al-Maktum ( DWC ) znajduje się zaledwie kwadrans od projektu Mangrove Residences.





