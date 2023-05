Kompleks mieszkalny Otelnye apartamenty s panoramnym vidom

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Marriott Executive Towers – nowy kompleks mieszkaniowy z jedną ze znanych marek hotelowych Marriott. Projekt charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną i nienaganną obsługą mieszkańców.



3 wieże o ścisłej, ale rozpoznawalnej architekturze znajdują się w epicentrum Barsha South – szybko rozwijającego się obszaru podmiejskiego. Obiekty połączone są ze sobą eleganckim podium, które uzupełnia wspólna koncepcja architektoniczna.



Kompleks mieszkaniowy obejmuje najpopularniejsze rodzaje nieruchomości: przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami, a także luksusowe penthouse z 1-2 sypialniami. W pełni wyposażone apartamenty uwolnią klientów od konieczności wyposażenia rezydencji, a wyjątkowa dekoracja Marriott w nowoczesnym stylu tworzy idealną przestrzeń życiową. A panoramiczne szyby każdej rezydencji pozwalają podziwiać najlepsze widoki, które otwierają się na Burj Khalifa, Burj Al Arab i nabrzeże Dubai Marina.



Usługa pierwszej klasy – jest jedną z głównych zalet światowej marki Marriott, a kompleks Executive Towers nie jest wyjątkiem. Przemyślana infrastruktura wewnętrzna spełnia wszystkie potrzeby najemców i oferuje szeroki wybór udogodnień:



- Luksusowe lobby hotelowe;

- siłownia;

- salon klubowy;

- centrum SPA z różnymi rodzajami usług;

- sala konferencyjna;

- basen;

- szklarnia;

- Parking na 500 samochodów;

- Restauracje.



Lokalizacja:

Unikalna lokalizacja kompleksu mieszkalnego pozwala cieszyć się ciszą i spokojem życia na przedmieściach. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Umm Suqeim Road, dzięki której mieszkańcy rezydencji będą mogli szybko dotrzeć do centralnych regionów Dubaju i jego atrakcji.



Jeśli jesteś zainteresowany ofertą i chcesz zobaczyć układ mieszkań, napisz lub zadzwoń do nas! Skonsultujemy się szczegółowo na temat obiektu!