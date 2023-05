Kompleks mieszkalny Kvartira s sistemoy Umnyy dom

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



Celia Residence - nowy budynek mieszkalny to cud architektury o eleganckim i nowoczesnym designie, który niewątpliwie zrobi wrażenie na tych, którzy szukają rozsądnego i przyjaznego dla środowiska życia. Położona wzdłuż ulicy Hessa, naprzeciwko Tilal Al Ghaf, Celia Residence dumnie góruje na niebie jako latarnia wyrafinowania i luksusu.



Czteropiętrowy budynek Celia Residence, którego nazwa pochodzi od łaciny i oznacza „niebo” i „raj”, znajduje się w dzielnicy Studio City w Dubaju i oferuje swoim najemcom specjalny styl życia, odzwierciedlając nowoczesną atmosferę własnego niebiańskiego mieszkania. Ciesz się niezrównanym komfortem dzięki Smart Home w elegancko urządzonych apartamentach, w których naprawdę czujesz się jak w domu. W Celia Residence mieszkańcy mają możliwość łatwej integracji z wyjątkową społecznością prowadzącą naprawdę zdrowy tryb życia.



Infrastruktura:

- centrum fitness i siłownia;

- Nadzór wideo 24/7;

- basen odkryty;

- Strefa gry dla dzieci.



Lokalizacja:

Dubai Studio City — to zaawansowana dzielnica mieszkaniowa położona przy ulicy Hessa i oferująca mieszkańcom bezpośredni dostęp do wielu kluczowych atrakcji miasta, w tym Palm Jumeirah i centrum Dubaju.



- 10 minut do Dubai Hills;

- 15 minut do centrum Dubaju;

- 25 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju;

- 30 minut do międzynarodowego lotniska Al Maktoum.



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania!