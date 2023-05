Kompleks mieszkalny Kvartira s sovremennym dizaynom

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2026

SLS Residences the Palm Dubai — 10-piętrowy kompleks ultra-lux firmy Roya Lifestyle Development LLC i znanej firmy z usług hotelowych i usług Ennismore.



Na sprzedaż w SLS Residences w kompleksie Palm Dubai prezentowanych jest 113 jednostek nieruchomości o doskonałych wykończeniach i najwyższej jakości warunkach życia. Należą do nich apartamenty z 2 i 3 sypialniami, dwupoziomowe z 3-4 sypialniami i ultra-rozostycznymi penthouse'ami z osobistymi basenami.



Wszystkie rezydencje zostaną uzupełnione przestronnym tarasem, z którego można podziwiać wspaniałe widoki na Burj Al Arab, Atlantydę, przystań w Dubaju i Zatokę Arabską. Luksusowe rezydencje oferowane są w różnych konfiguracjach o powierzchni mieszkalnej 130 metrów kwadratowych. od m do 1319 m2.



Zalety kompleksu:

Wysokiej klasy udogodnienia będą oferowane mieszkańcom rezydencji w kompleksie SLS Residences w Palm Dubai, w tym prywatny basen, kino, miejsca do jogi i medytacji, centrum odnowy biologicznej z proceduralnymi salami spa, studio nagrań, prywatny salon na prywatne kolacje. Podczas gdy dzieci będą się dobrze bawić we własnym klubie dla dzieci, dorośli będą mogli odwiedzić centrum fitness lub dom klubowy stworzony przez projekt marki SLS.



Lokalizacja:

5-15 minut

Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai



25-35 minut

Downtown Dubai, Business Bay, Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB )



SLS Residences the Palm Dubai jest dogodnie zlokalizowany na luksusowej wyspie Palm Jumeirah. Szejk Zayed Road znajduje się 15 minut jazdy od hotelu. Dzięki tej dogodnej lokalizacji mieszkańcy będą mogli łatwo dotrzeć do dowolnego miejsca w Dubaju transportem osobistym.



Jeden z najpopularniejszych kompleksów handlowych w Dubaju — Nakheel Mall znajduje się 10 minut jazdy od projektu. Droga do rozrywki w Dubai Marina i luksusowych plażach w Al Sufouh zajmie nie więcej niż 20 minut, a międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) — pół godziny. Słynne na całym świecie atrakcje centrum Dubaju i biura Business Bay znajdują się około 25 minut jazdy od kompleksu.



Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!