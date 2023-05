Kompleks mieszkalny Dizaynerskie apartamenty v elitnom rayone Duba

Dubaj, Emiraty Arabskie

Apartament z panoramicznym widokiem na Burj Khalifa, Dubai Creek i centrum Dubaju.



Fawad Azizi Residence ‒ nowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Dubai Healthcare City. Każdy apartament ma przemyślany układ, wysokiej jakości wykończenia, doskonały nowoczesny design i przestronne balkony, które zapewniają możliwość dobrego wypoczynku na świeżym powietrzu.



Mieszkańcy Fawad Azizi Residence mają takie udogodnienia, jak:



- « smart home »;

- połączenie apartamentów i studiów z centralnym systemem klimatyzacji;

- sala fitness;

- całodobowy nadzór wideo i bezpieczeństwo;

- miejsce do grillowania;

- bezpieczeństwo;

- basen;

- plac zabaw;

- kort tenisowy;

- parking podziemny;

- bieżnia;

- strefa rekreacyjna;

- ogród krajobrazowy;

- parking kryty;

- szklarnia.



LOKALIZACJA:

Rezydencja Fawad Azizi ma dogodny dostęp do maksymalnie dwóch ważnych autostrad. Ułatwia to dojazd samochodem do ważnych atrakcji Dubaju i do przemysłowych części miasta.



- Centrum medyczne Clemenceau - 10 minut pieszo;

- Szpital Latifa - 5 minut jazdy samochodem;

- Dubai Mall 10 minut jazdy samochodem;

- Jadaf MAG Creek Park - 10 minut pieszo;

- Zabeel Park - 10 minut jazdy samochodem;

- Akademie sportowe Al Wasl Swimming Academy i Al Wasl Table Tennis Academy - 5 minut jazdy samochodem.



PODWÓJNY:

Dubai Healthcare City ‒ Dubaj, znany ze swoich placówek medycznych i medycznych, a także łatwy dostęp do centrum kultury i głównych atrakcji miasta. Wszystko to sprawia, że mieszkanie w Dubai Healthcare City jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą dokonać opłacalnej inwestycji.



