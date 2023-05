Kompleks mieszkalny Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

BINGHATTI LUNA – nowy pretensjonalny projekt mieszkaniowy w Jumeirah Village Circle od Binghatti Developers. 20-piętrowy budynek obejmie łącznie 212 rezydencji o powierzchni 60 – 126 metrów kwadratowych. m, mianowicie apartamenty – z 1 i 3 sypialniami i prywatnymi balkonami.



Zewnętrzna część budynku wykonana jest w jasnym, nowoczesnym stylu, a zastosowanie kontrastowego oświetlenia i uzupełniających się geometrycznych kształtów odróżnia go od innych społeczności.



Udogodnienia:

Oprócz najwyższej jakości nieruchomości, Binghatti Luna obejmuje szereg udogodnień premium – basen krajobrazowy z częścią wypoczynkową, prywatny podziemny parking, place sportowe i zabaw, siłownię, prywatny ogród i wiele innych.



Lokalizacja:

Binghatti Luna znajduje się w rozwiniętej dzielnicy mieszkalnej Dubai Jumeirah Village Circle ( JVC ), dzielnica 12, w bezpośrednim sąsiedztwie szejka Mohammeda Bin Zayeda Road. Mieszkańcy preferujący transport publiczny mogą skorzystać z przystanków autobusowych JVC, Prime Business Tower 1 i JVC, Nakheel Villas T12-1, które znajdują się około 10 minut spacerem.

W dostępności samochodem:



- Dubai Sports City – 10 minut jazdy samochodem;

- Motor City – 10 minut;

- Śródmieście Dubaju – 20 minut;

- Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju – 25 minut.



W otoczeniu Binghatti Luna zapewniona jest cała niezbędna infrastruktura:

- Supermarkety Dziewięciogwiazdkowy supermarket i Choice Mart;

- centrum biznesowe JAZZ Business Center;

- Apteka LIFE – Life Al Barsha Czwarta 2;

- park spacerowy Khansour Community Park;

- Art Studio Amani Ceramics Pottery & Art;

- sklep zoologiczny Emporium LLC;

- siłownia Al Amir Gym;

- kawiarnie i restauracje kuchni arabskiej, libańskiej, tureckiej i europejskiej.



