Apart-hotel Hollywood style Hotel | 8% Guaranteed Returns

Dubaj, Emiraty Arabskie

Viridis – nowy kompleks mieszkaniowy premium w społeczności DAMAC Hills 2 .Niezależnie od celu, dla którego szukasz nieruchomości: do życia z rodziną lub inwestycji, apartamenty w Viridis będą doskonałą opcją do inwestowania dzięki zielonemu otoczeniu, luksusowym udogodnieniom i prestiżowej lokalizacji.



PASZCZ:



- basen;

- siłownia;

- strefa spa;

- park wodny;

- pole do gry w krykieta;

- korty tenisowe, siatkówka i koszykówka;

- strefa jogi;

- ogród krajobrazowy;

- miejsce do grillowania;

- kino na świeżym powietrzu;

- ogród motyli;

- wiele parków piknikowych;

- studio tańca.



LOKALIZACJA:

Apartamenty znajdują się w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta.

Najbliższe centrum handlowe The Emirates i centrum handlowe Dubai Outlet znajdują się 30 minut jazdy od hotelu. Nowy obszar międzynarodowej wystawy EXPO-2020 znajduje się 20 minut od kompleksu.

DLACZEGO DZIAŁA Z NAMI?

- 6 lat doświadczenia jako pośrednik w handlu nieruchomościami,

- ponad 10 lat doświadczenia w dziedzinie prawa;

- bezpieczne wsparcie prawne dla transakcji;

- wszystko o najbardziej dochodowych i wygodnych projektach w Dubaju, szczerze mówiąc o wadach i zaletach, o wątpliwościach dotyczących obiektu;

- oszczędzanie czasu;

- nie ma dodatkowej prowizji;

- Opowiemy wszystko o życiu w Dubaju.



WEZWANIE, PISANIE! PORUSZAMY SIĘ DO MIEJSC APARTAMENTÓW / KWARTAŁÓW W PIEKARNIU Z PODEJMOWANIEM WSZYSTKICH POMOCÓW!