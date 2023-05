Mieszkanie w Nowym Budynku 1BR | Amber | Payment Plan

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością oferuje niesamowity apartament z 2 sypialniami, położony w La Sirene, Port De La Mer, Dubaj.

La Sirene by Meraas to podspołeczność, która prezentuje kolekcję mieszkań wolnostojących. Przeżyj życie na skraju dziewiczego wybrzeża Dubaju i skorzystaj z inspirowanego nadmorskiego stylu życia, który oferuje więcej do odkrycia

Udogodnienia i wyposażenie;

2 sypialnie

3 wanny

Nieumeblowane

BUA; 1277 Sqft

Pokój proszkowy

Pralnia

Walk-in-closet

Balkon / taras

Lobby, winda i poczekalnia

Przyjęcie

Siłownia

Basen

Obszar grilla

Centrum fitness

Sąd sportowy

Zakupy i supermarket

Dostęp do plaży

Siatkówka plażowa

Marina & Yacht

Meczet

Aktywność wodna

Usługi

Restauracja i kawiarnia

Sklepy gastronomiczne i detaliczne

Bezpieczeństwo 24/7

CCTV

Pomieszczenia przeciwpożarowe

Lokalizacja w pobliżu;

Plaża La Mer ( 05 minut )

Śródmieście Dubaju ( 10 minut )

Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( 15 minut )

Palm Jumeirah ( 20 minut )

Burj Al Arab ( 25 minut )

The Walk JBR ( 30 minut )

Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum ( 45 minut )

Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem

Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284