Willa Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions

Dubaj, Emiraty Arabskie

Dane techniczne

Typ - Willa przy plaży

Rozmiar - 3801 stóp kwadratowych

Liczba sypialni - 3

Liczba łazienek - 4

16 minut od centrum miasta

13 minut od lotniska

Nieumeblowane

Wolny

Funkcje

Widoki Atlantydy

Pokój pokojowy

Działka: 4555 stóp kwadratowych

Bezpośredni dostęp do basenu

Garaż na 2 samochody, zdalnie sterowany

Rodzina żyjąca w bezpiecznym środowisku

O obszarze

Canal Cove Villas to prywatna lokalizacja nad oceanem z dala od tętniącego życiem miasta, ale wystarczająco blisko głównej infrastruktury miasta. Jest to luksusowy projekt dewelopera Nakheel Properties. Jest to kompleks willi i kamienic położonych na Palm Jumeirah.