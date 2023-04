Willa Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses

Beverly Hills Drive w Trump Estates to Kalifornijczyk żyjący w najlepszym wydaniu. Usytuowany w międzynarodowym klubie golfowym Trump, oferuje naprawdę wyjątkowy styl życia, przesiąknięty naturą, wspaniałą przestrzeń na zewnątrz i esencję luksusu.



Doświadcz bogactwa, jak okiem sięgnąć, z malowniczymi widokami z każdego punktu widzenia. Zobacz jeziora, miękkie, zielone wzgórza, zapierające dech w piersiach zachody słońca i wiele innych.



Ogrody przetaczają się po całej społeczności, służąc jako naturalne przedłużenie willi. Aktywne i spokojne centra delikatnie namawiają Cię do bardziej otwartego stylu życia.



Jeśli chodzi o same wille, od części dziennej i jadalnej po kuchnię i nie tylko, parter każdej jednostki jest starannie zaprojektowany. Jeśli chcesz, równie dobrze może to być przytulna przestrzeń rodzinna lub duża sala do rozrywki dla przyjaciół.



Osiedl się w raju w Beverly Hills Drive.



To nie jest adres. To oświadczenie.

Uznana na całym świecie marka luksusowych nieruchomości, The Trump Organization wnosi luksus i finezję do portfolio ekscytujących miejsc na całym świecie – od nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych po winnice, osiedla, kurorty i mistrzowskie pola golfowe.