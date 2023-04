Kompleks mieszkalny Gated premium residence The Sanctuary in Nad Al Sheba, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Na pierwszych dwóch piętrach kompleksu znajdują się następujące usługi: recepcja, część wypoczynkowa, biblioteka, stanowisko pracy w holu, kawiarnia, dostęp do parkingu, parking dla rowerów i strefa konserwacji, strefa do mycia psów, pole do minigolfa, szafki golfowe, tereny krajobrazowe, basen i strefa spa, basen dla dzieci ’, prysznic na zewnątrz, centrum fitness wewnątrz i na zewnątrz, sala do jogi, prysznic z parą i & sauny, szatnie, strefa gier, plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu ’ i miejsce do grillowania.

energooszczędne urządzenia, oszczędzające wodę wyroby sanitarne

miejsca parkingowe mają punkty ładowania pojazdów elektrycznych

szkło podwójnie oszklone

szklane balustrady na balkonach z porcelanową podłogą

pokoje śmieci z centrami recyklingu na każdym piętrze

garderoby

Oświetlenie LED

porcelanowa płytka podłogowa

Wyposażenie i wyposażenie w domuInfrastruktura

Kompleks jest połączony z miastem i lokalnymi udogodnieniami poprzez deptaki, ścieżki rowerowe i przystanek autobusowy.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Mieszkanie znajduje się w dzielnicy Dubai Hills. Położony w odległości spaceru od klubu golfowego, szpitala, szkoły międzynarodowej, stacji benzynowej, centrum handlowego Dubai Hills, parku Dubai Hills, który obejmuje park dla psów, place zabaw, amfiteatr, lodowisko syntetyczne, skatepark.