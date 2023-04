Mieszkanie w Nowym Budynku Studio | Canal Heights | Business Bay

Dubaj, Emiraty Arabskie

Projekt jest kompleksem z infrastrukturą i kamienicami z 4-5 sypialniami, w stylu kultury i architektury maltańskiej i śródziemnomorskiej. Kamienice otoczone są lagunami lazurowymi, białymi piaszczystymi plażami i roślinami tropikalnymi.

Wygodny plan płatności:

20% - przedpłata,

60% - podczas budowy,

20% - w momencie dostawy.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Inne udogodnienia: kawiarnia, supermarket, całodobowa ochrona, centrum odnowy biologicznej, atrakcje wodne, strefa jogi, park VR i pływający targ kwiatowy.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obszar DAMAC Lagoons znajduje się kilka minut od DAMAC Hills, światowej klasy społeczności golfowej, która oferuje swoim mieszkańcom dostęp do takich działań, jak golf, basen ze sztuczną falą, klub jeździecki, farma dla zwierząt domowych, jezioro rybackie, skatepark, boiska sportowe i wiele więcej.

Najbliższe centra handlowe to First Avenue Mall ( 5 minut ), City Centre Me'aisem ( 10 minut ), Cityland Mall ( 8 minut ) i Mall of the Emirates ( 25 minut ).

Najbliższe centra medyczne to Prime Medical Center ( 5 minut ), Aster Medical Center ( 8 minut ), Mediclinic Parkview Hospital ( 10 minut ) i NMC Royal Hospital ( 15 minut ).

Międzynarodowe lotnisko Al Maktoum znajduje się 20 minut jazdy od hotelu.

Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się 30 minut jazdy od hotelu.