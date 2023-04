Mieszkanie w Nowym Budynku 1BR | Lamaa | Jumeirah

Dubaj, Emiraty Arabskie

Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.

Rezydencja obejmuje duży salon i tereny zielone, siłownie, baseny, boisko do koszykówki, miejsce do jogi, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci.

Zakończenie - październik 2026 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w centrum Dubaju, w pobliżu interesujących miejsc, restauracji, sklepów, centrów handlowych, w odległości spaceru od Burj Khalifa.