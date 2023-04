Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | The Quayside | Payment Plan

Dubaj, Emiraty Arabskie

Dane techniczne

Typ - Apartament typu studio

Rozmiar - 373 m2

Liczba sypialni - Studio

Liczba łazienek - 1 wanna

20 minut od centrum miasta

15 minut od lotniska

Nieumeblowane

Wynajęty

Nr referencyjny. COIN-IDSO-73

Funkcje

Bez balkonu

1 miejsce parkingowe

Tuż za Souq Extra

O obszarze

Dubai Silicon Oasis to “ miasto w mieście ”, a kiedy jest zintegrowaną społecznością w Dubaju, wiesz, że będzie miało wszystko, czego potrzebujesz. Przeprowadzka do Oazy Krzemowej ma swoje zalety. Oferuje zrównoważony styl życia z dedykowanymi powierzchniami komercyjnymi i mnóstwem nieruchomości mieszkalnych do wyboru. Bezproblemowa sieć dróg i określone społeczności podrzędne sprawiają, że jest to wygodna i dobrze połączona dzielnica Dubaju. Społeczność w Silicon Oasis Dubai składa się z trzech głównych części: innowacyjnego parku technologicznego, podgórnych willi w parku technologicznym, i wieże mieszkalne rozsiane po okolicy z asortymentem luksusowych apartamentów.