Mieszkanie w Nowym Budynku Studio | Elano | Arjan

Dubaj, Emiraty Arabskie

Hotel Rove City Walk jest zarządzany przez nowoczesnego operatora Rove Hotels.

Hotel położony jest w tętniącej życiem dzielnicy Al Wasl. Istnieje kilka dużych centrów handlowych z butikami Burberry i Dior, słynne restauracje, takie jak KISHMISH w One Third i The Square by Meraas. Obok hotelu znajduje się Coca-Cola Arena, gdzie odbywają się największe i najlepsze pokazy, koncerty i wydarzenia sportowe. Jest też kompleks Zielonej Planety, czteropiętrowa kopuła z lasem deszczowym, egzotycznymi roślinami, ptakami i zwierzętami.

Wyposażenie

Inne udogodnienia hotelowe obejmują pokój do pracy, restaurację i sklepy na miejscu.

Hotel ma ocenę 8,9 według rezerwacji

Właściciel pokoju może przebywać w hotelu do 2 tygodni w roku za darmo i otrzymuje 50% zniżki na zakwaterowanie i F&B we wszystkich hotelach Rove.

Deweloperem projektu jest Emaar Properties - jeden z największych deweloperów Zjednoczonych Emiratów Arabskich o światowej renomie. Firma z powodzeniem działa w ponad 35 krajach, ale głównym miejscem działalności pozostają Emiraty. Najbardziej znanym osiągnięciem Emaar było stworzenie Downtown Dubai, które obejmuje najwyższy budynek na świecie, Burj Khalifa, Dubai Mall i Dubai Fountain. Emaar Properties był także deweloperem takich dzielnic jak Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront i inne.

ZaletyLokalizacja i pobliska infrastruktura

Al Wasl i Downtown Dubai są oddzielone tylko przez szejka Zayeda Rda, dzięki czemu można dostać się z hotelu do najpopularniejszej dzielnicy Dubaju w ciągu kilku minut. Odległości: