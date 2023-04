Willa Laguny Damak

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers ma przyjemność zaprezentować niesamowitą willę z 5 sypialniami, położoną w Farm Gardens, The Valley, Dubaj.

Farm Gardens by Emaar to osiedle mieszkaniowe, które jest adresowane do społeczności, oferując wyrafinowanie na wyższym poziomie dzięki działalności rolniczej i spokojnemu stylowi życia, którego nie można znaleźć nigdzie indziej.

Udogodnienia;

5 sypialni

6 Łazienka

Nieumeblowane

Balkon / taras

Strefa śmieci

Powierzchnia sklepu

Pokój pokojowy

Pokój gościnny

Pralnia

Pokój proszkowy

Pokład

Ubieranie się

Pokój rodzinny

Gniazdo i punkt sprzedaży detalicznej

Zielone otoczenie

Plac zabaw dla dzieci

Restauracja i kawiarnia

Supermarket i strefa zakupów

Basen

Obszar grilla

Ogrody i park

Tor do biegania, joggingu i jazdy na rowerze

Sąd sportowy

Centrum fitness

Joga i medytacja

Udogodnienia w okolicy;

Grand Lawn

Zoo dla zwierząt i farma zwierząt

Hydroponika

Desert Majlis & Bonfire

Platformy do obserwacji gwiazd

Miejsca piknikowe

Wydarzenia trawnik

Ogród botaniczny Xeriscape

Siatkówka sądowa Pader

Las Ghaf

Lokalizacja w pobliżu;

Dubai Ruby Sevens – 05 minut

Dubai Outlet Mall – 10 minut

Śródmieście Dubaju – 20 minut

Burj Khalifa – 25 minut

Centrum handlowe w Dubaju – 25 minut

Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju – 30 minut

Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum – 40 minut

Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem

Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284