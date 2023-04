Mieszkanie w Nowym Budynku 3BR | Mykonos | Dubai Studio City

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2023

Najważniejsze informacje; - Kompleks wyposażony jest w najnowsze udogodnienia - Znajduje się w Madinat JL - Oferuje inspirujące widoki na okoliczne krajobrazy - Życie w kurorcie z urokiem starego miasta Wygoda i usługi; - 4 sypialnie - 5 kąpieli - Nieumeblowane - Rozmiar: 2752 stóp kwadratowych - Pokój toaletowy dla kobiet - pralnia - garderoba - salon - Pokój dla służących - Restauracje i sklepy - siłownia - Centrum medyczne - Plac zabaw dla dzieci - Parki i strefa rekreacyjna - Restauracje i kawiarnie - Basen - Miejsce do grillowania - Jazda na rowerze i bieżnia - Spa i sauny - Aktywność wodna - Szkoła i Instytut Najbliższy obszar; - Al-Sufuh - 1,7 km - Umm Sukheim - 2,2 km - Sada Sufuh - 2,6 km - Prospekty aukcyjne - 2,7 km

Lokalizacja:

- 10 minut na plażę

- 15-20 minut do Dubai Marina i Palm Jumeirah

- 15-20 minut do Dubai Mall i Burj Khalifa

- 15 minut do centrum handlowego Emirates