Mieszkanie w Nowym Budynku 2BR | Grove | Payment Plan

Dubaj, Emiraty Arabskie

Projekt znajduje się w pobliżu centrum miasta oraz głównych centrów gospodarczych i atrakcji Dubaju.

Projekt to 21-piętrowy kompleks mieszkalny z apartamentami z przestronnymi jasnymi pokojami i balkonami, z których roztacza się wspaniały widok na okolicę, Kanał Dubajski lub duży park.

Neutralna paleta kolorów została zastosowana w aranżacji wnętrz, nadając mieszkańom elegancji. Na sprzedaż oferowane są różne jednostki: studia i apartamenty z 1-3 sypialniami.

Projekt będzie miał miejsca parkingowe dla każdej jednostki, oprócz parkowania dla odwiedzających.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Inne udogodnienia: świeży bar przy basenie, kawiarnia ze specjalną kawą i przekąskami, przestrzeń do współpracy z prywatnym centrum biznesowym, sala wielofunkcyjna na imprezy i imprezy, kino, zaawansowany technologicznie symulator golfa, kort do squasha w stylu amfiteatru, opieka nad zwierzętami i pielęgnacja, przestronny taras na tarasie słonecznym, miejsce do jogi i medytacji na świeżym powietrzu oraz taras na świeżym powietrzu.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Rzut kamieniem od najpopularniejszych atrakcji Dubaju i głównych centrów gospodarczych. W pobliżu znajdują się centrum handlowe Dubai, Muzeum Przyszłości, Opera Dubajska, światowej sławy restauracje Maine Brasserie, Zuma, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse i Gaia, kawiarnie, modne bary, zaawansowane centra fitness i luksusowe centra spa.

W pobliżu znajdują się stacje metra, przystanki autobusowe i publiczny transport wodny.

Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się zaledwie 15 minut od hotelu.