Kompleks mieszkalny Apartments Jumeirah Business Living Bay by Select Group, with views of the skyscraper Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Poddaj się: 2026

Luksusowe apartamenty w parku Safa inspirowane naturą

Wróć do domu, w którym naturalny blask spotyka szmaragdową elegancję na dwóch oszałamiających wieżach.

Safa One to tropikalny raj u szczytu luksusu, z którego roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki, jak okiem sięgnąć.



Czy to wyrafinowanie domu z 1 sypialnią w Wieży B, czy też wyjątkowo luksusowego apartamentu z 2 lub 3 sypialniami i osobistym basenem w Wieży A, Safa One ustanawia nowy standard w wyrafinowaniu.

Witamy w naturze luksusu. Witamy w Safa One.

Safa One de GRISOGONO wznosi się wzdłuż znakomitej dubajskiej szejka Zayed Road na skraju wiecznie zielonego parku Safa.



Obiekt Safa One z malowniczym widokiem na miasto i morze otoczony jest najbardziej poszukiwanymi dzielnicami Dubaju, takimi jak kultowa dzielnica Burj ze znanymi na całym świecie zabytkami, Business Bay i ponadczasowa społeczność Jumeira.



Kilka minut od Safa One znajdują się miejskie aleje rekreacyjne City Walk i Box Park oraz Jumeira Beach.