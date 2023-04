Rezydencja

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie!



Park Horizon – nowy elitarny kompleks mieszkaniowy znanego na całym świecie dewelopera Emaar Properties, położony w popularnej mieszanej społeczności Dubai Hills Estate. Projekt będzie się składał z dwóch wież, w których mieści się 300 przestronnych rezydencji: apartamenty z 1 – 3 sypialniami o łącznej powierzchni 61 metrów kwadratowych. m do 213 metrów kwadratowych. m, a także ekskluzywna kolekcja dwupiętrowych kamienic z dwiema sypialniami. Wszystkie rodzaje nieruchomości obejmują tereny rekreacyjne na świeżym powietrzu: mieszkańcy wyższych pięter będą mogli zrelaksować się po całym dniu spędzonym na balkonie lub tarasie, a mieszkańcy jednostek mieszkalnych położonych na podium, będzie mógł spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi lub poczytać książkę we własnym zielonym ogrodzie.



Wewnątrz parku Horizon zapewnione są wszystkie niezbędne udogodnienia dla wygody mieszkańców w każdym wieku:



- baseny dla dorosłych i dzieci;

- pomieszczenie wielofunkcyjne;

- pokój dziecięcy;

- siłownia wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt;

- podium z terenami krajobrazowymi i rekreacyjnymi na świeżym powietrzu.



Mieszkańcy Park Horizon będą mieli bezpośredni dostęp do najdłuższego parku w Dubaju – w odległości spaceru.



ZALECENIE EKONOMICZNE:



- Komisja 0%;

- Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia;

- Zwrot z inwestycji z 7%;

- nieoprocentowany plan ratalny;

- wysokie zapotrzebowanie najemców;

- Tylko wiarygodni programiści;

- Bezpieczna oferta.



PRACUJ PLUSY Z NAMI:

- Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym.

- Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia.

- Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju.

- Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie.

- Pracujemy bez prowizji.



Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Dubaju! Konsultacja jest bezpłatna!