Rezydencja Sovremennaya kvartira v kultovom rayone

POMÓŻ PRZEJŚĆ DO JELIETA W DUBAE! PEŁNY WCZESNIE WYKONANY!!!



Marina Residences - kompleks znajduje się w wiosce AL Hamra, gdzie można znaleźć wszystko dla wygodnego życia, własną plażę, wiele basenów, place zabaw, hale sportowe, pięciogwiazdkowe hotele i centrum handlowe Al Hamra Mall. Budynek znajduje się w pobliżu klubu jachtowego, klubu Sailling, a także bezpośredni dostęp do plaży.

ZALETY:

- basen;

- pole golfowe;

- plac zabaw;

- placówki medyczne;

- restauracje / kawiarnie;

- własna plaża;

- parking dla jachtów;

- supermarket;

- szkoła;

- przedszkole.



ZALECENIE EKONOMICZNE:



- Komisja 0%;

- Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia;

- Zwrot z inwestycji;

- nieoprocentowany plan ratalny;

- wysokie zapotrzebowanie najemców;

- Tylko wiarygodni programiści;

- Bezpieczna oferta.



DLACZEGO MOŻESZ PRACOWAĆ Z NAMI:



- Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym.

- Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia.

- Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju.

- Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie.

- Pracujemy bez prowizji.



Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Dubaju! Konsultacja jest bezpłatna!