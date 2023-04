Rezydencja

Mieszkanie premium w pobliżu Dubai Bay!



Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna dla transakcji. O Ten Apartments by Aqua Properties — to dziesięciopiętrowy projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Dubai Healthcare City ( DHCC ). Te luksusowe domy mieszczą się w zamkniętym kompleksie, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców. Kompleks jest atrakcyjny pod względem inwestycji.



Apartamenty premium mają dwa piętra podziemnego parkingu dla odwiedzających i kilka powierzchni handlowych na parterze. O Ten oferuje wiele udogodnień, z których na pewno będziesz się cieszyć, w tym basen krajobrazowy z drewnianymi miejscami do relaksu na pokładzie, przecinające się ścieżki wśród wodospadów krajobrazowych i zaawansowaną siłownię z ciekawymi widokami.



Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane. Przestronne balkony stanowią dodatkową okazję do podziwiania wspaniałego widoku. Kuchnie są funkcjonalnie i wygodnie umeblowane, przy maksymalnym wykorzystaniu miejsca do przechowywania. Drewniane podłogi są w harmonii z drewnianymi szafkami. Wbudowana technologia sprawia, że gotowanie jest przyjemnością.



LOKALIZACJA:



Społeczność jest strategicznie zlokalizowana przy Oud Metha Road i jest otoczona Twoimi potrzebami, takimi jak apteki, sklepy publiczne oraz sklepy z żywnością i napojami. Dubai Creek Park znajduje się w odległości krótkiego spaceru od DHCC, gdzie można spędzić wolny czas z rodziną i przyjaciółmi. W pobliżu O Ten Apartments znajduje się również kilka centrów handlowych, w tym The Wa Mall i Deira City Center.



Kompleks położony jest w ekskluzywnej lokalizacji w pobliżu Zatoki Dubajskiej, w pobliżu znajduje się wiele parków i lokali rozrywkowych. Centrum miasta jest pod ręką, a dzięki bliskości głównych dróg i dobrej wymianie komunikacyjnej możliwy jest szybki dostęp do różnych części miasta. Obszar ten spodoba się zarówno miłośnikom aktywnego stylu życia, jak i tym, którzy lubią zostać w domu.



Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Będziemy konsultować się za darmo na wszystkich obiektach Dubaju!