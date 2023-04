Rezydencja Panoramnaya kvartira premium-klassa

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji.



Apartament premium z panoramicznymi oknami i pięknym widokiem na miasto.



Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu!



Zapewnimy Ci:

- Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów;

- Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji;

- nieoprocentowana rata przez 7 lat;

- Bezpłatne wsparcie prawne;

- Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji;

- Pomoc w przekazywaniu środków na płatności;

- Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online;

Jewelz kompleks mieszkaniowy – projekt jednego z najbardziej udanych deweloperów Zjednoczonych Emiratów Arabskich ( Dunaj Properties ). Monumentalny 17-piętrowy budynek wykonany jest w formie litery L.



Zewnętrzna konstrukcja kompleksu określa wyraźne linie proste i wzory geometryczne. Jego cechą były duże panoramiczne okna z pięknym widokiem na miasto. Podium budynku ozdobione jest klombami z kręconymi roślinami i ogrodami krajobrazowymi. Przed wejściem znajduje się piękna mała fontanna z podświetleniem.



Wewnątrz budynku znajduje się wiele wspólnych przestrzeni: uroczyste lobby z usługami konsjerża.



Tutaj stworzone są wszystkie warunki do komfortowego pobytu: klub zdrowia, łaźnia parowa, sauna, siłownia, jacuzzi na świeżym powietrzu, baseny na terytorium, restauracja, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci i przestronny parking. Kompleks mieszkaniowy jest objęty 24-godzinną ochroną.



Infrastruktura:

- Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe

- Baseny dla dorosłych i dzieci

- Jacuzzi na świeżym powietrzu

- Strefa do opalania i relaksu

- Restauracja i kawiarnia

- Pokój Party

- Klub Zdrowia

- Spa, sauna i łaźnia parowa

- Centrum fitness

- Bieżący tor

- kort tenisowy

- Kort wiosłowy i badmintona

- Miejsce do grillowania

- Plac zabaw dla dzieci



Wieżowiec Hewelz znajduje się 9 km od morza w ruchliwej dzielnicy Dubai Arjan, gdzie powstają wszystkie warunki do pracy, wypoczynku i rozrywki. Wygodna wymiana transportowa ułatwia dotarcie do dowolnego obszaru miasta.



W odległości spaceru znajduje się duże centrum medyczne, kawiarnie i luksusowe restauracje. Fani aktywnych zakupów znajdą w pobliżu wiele centrów handlowych. W 4 minuty jest jedną z głównych atrakcji Dubaju – największy na świecie park kwiatowy Dubai Miracle Garden.



Tutaj tworzone są wszystkie warunki nie tylko do pracy i wypoczynku, ale także do nauki. Szkoły i przedszkola znajdują się 3 minuty spacerem od kompleksu.



PRYWATNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Aktywny rozwój dzielnicy Arjan, w której znajduje się kompleks mieszkaniowy Jewelz, pozostawia ogromne możliwości inwestowania przez biznes. Dlatego apartamenty w tej części Dubaju zawsze będą w cenie.



Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!