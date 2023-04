Rezydencja Kvartira na beregu Dubayskogo kanala

O kompleksie

Apartamenty Azizi Riviera na kanale Dubaj.



Riwiera Azizi to duży kompleks, rodzaj miasta w mieście, który nazywa się „analogiem Riwiery Francuskiej w Zatoce Perskiej”, położony nad brzegiem Kanału Dubajskiego.



Kompleks obejmuje 71 nowoczesnych budynków mieszkalnych na różnych piętrach, wieżowce 4- i 5-gwiazdkowe hotele, kompleks handlowo-rozrywkowy, centrum sportowe, obszar z fontannami «, 4-kilometrowy nasyp , sztuczny stok narciarski, port jachtowy, ogrody krajobrazowe, parki, stacja metra, kina, sklepy, szkoły, szpitale i inne nowoczesne udogodnienia.



Azizi Riviera oferuje luksusowe luksusowe apartamenty - apartamenty typu studio, apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami oraz wspaniałe penthouse'y z tarasami na dachu. Przestrzeń mieszkań jest wizualnie powiększona o panoramiczne okna, z których roztacza się widok na kanał Dubajski i infrastrukturę społeczności.



Kompleks jest częścią dzielnicy Meydan One i znajduje się w pobliżu Al Khail Rd i Al Ain – Dubai Rd. Stąd można dotrzeć do dzielnicy turystycznej Downtown Dubai oraz biur Business Bay i DIFC w 10 minut.



DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU:

- Dubai Opera and Dubai Mall – 10 minut;

- Al Quoz Pond Park – 15 minut;

- rezerwat przyrody Ras al Khor Wildlife Sanctuary – 15 minut;

- Track Meydan Golf i Meydan Hippodrome – 20 minut;

- Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju – 20 minut.



PRYWATNOŚĆ INWESTYCYJNA:

- Nieruchomość kompleksu Riwiery Azizi nadaje się do inwestycji. Pomieszczenia mieszkalne kompleksu staną się wygodnym miejscem dla ludzi biznesu, młodych par i rodzin z dziećmi.

- Zwrot z inwestycji w obszarze Mohammed Bin Rashid City osiąga 6%



