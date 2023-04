Willa FOA Mare project located in Bodrum, Turkey

Przedstawiamy ekskluzywny projekt willi FOA MARE!

Nasz projekt znajduje się w elitarnej dzielnicy Gyumyuluk w regionie Bodrum.

Dzielnica Gyumyushlyuk — to świetne miejsce do spokojnego i wygodnego życia. Tutaj jest cała niezbędna infrastruktura dla dobrego życia – hotele różnych gwiazd, restauracje ( szczególnie z kuchnią rybną ), sklepy, kawiarnie, bary, instytucje medyczne i edukacyjne, centra handlowe. Plaże dzielnicy mają łagodne wejście do wody i są słusznie uważane za jedno z najlepszych w mieście.

FOA MARE jest atrakcyjny zarówno dla życia, jak i inwestycji. Obiekty ściekowe w tym obszarze kosztują obecnie średnio 400-700 tysięcy dolarów. droższy!

Charakterystyka techniczna willi:

Każda willa znajduje się na własnej działce o łącznej powierzchni 7500 mkw. Na terenie tego miejsca znajduje się odkryty basen o powierzchni 30 mkw., O wymiarach 10 x 3 m. I głębokość 1,8 m.

Projekt budowlany przewiduje różne układy willi, w zależności od wybranego układu / willi, powierzchnia ( brutto ) waha się od 390 do 460 mkw.

Willa jest wynajmowana właścicielowi z ( ) i sprzętem gospodarstwa domowego z okapu Gaggenau lub Miele (, zmywarką, płytą grzejną i piekarnikiem ). Ponadto wszystkie wille mają ciepły system podłogowy « ». Na żądanie kupującego deweloper może również zapewnić 3 różne opcje mebli. Wysokość sufitu we wszystkich willach 3,10 – 3,20 metra.

Projekt przewiduje również projektowanie krajobrazu: drzewa oliwne w wieku od 400 do 1100 lat ( wszystkie drzewa z dokumentami )

Każda sekcja ma ogrodzoną wysokość 1,8 metra, na życzenie kupującego, deweloper może zastąpić to ogrodzenie zielonym ogrodzeniem ( drzewa / krzew dekoracyjny )

Jeśli chodzi o część dokumentalną: deweloper zawiera z kupującym notarialną umowę sprzedaży, z którą można ubiegać się o obywatelstwo. Dokumenty dla obiektu ( Tapu ) będą gotowe i wydane w ciągu 2 miesięcy.

Pozwól sobie cieszyć się luksusem i komfortem dzięki FOA MARE już teraz!