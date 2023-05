Kompleks mieszkalny Kvartira s razvitoy infrastrukturoy

Marmara Region, Turcja

od € 500,000

Superior Suites jest częścią kompleksu mieszkalnego Batışehir. Batışehir to kompleks mieszkalny z lokalami handlowymi, rezydencjami hotelowymi znanych marek, biurami i lokalami rozrywkowymi. Projekt Superior Suites to nowy 15-piętrowy hotel apartamentowy ze 175 pokojami. Obejmuje on umeblowane apartamenty z różnorodnymi układami i widokiem na ogrody, dzielnice miast i autostrady. Każda jednostka ma dostęp do balkonu lub tarasu. Wyposażenie i wyposażenie w domu Istnieje również 5 sal konferencyjnych z widokiem na hotelowy ogród, sauna, łaźnia turecka, łaźnia parowa, kawiarnie, restauracje i bary. Zalety Wydajność 6% z 2-letnią gwarancją Inwestor płaci połowę podatku w wysokości 2% od zakupu mieszkań w tym kompleksie. Podatek od zakupu nieruchomości w Turcji wynosi 4%. Pełna obsługa hotelu Możliwość szybkiego uzyskania aktu własności Jeśli obywatelstwo Turcji zostanie uzyskane poprzez zakup tych mieszkań, po 3 latach można je sprzedać i można ponownie zainwestować, w tym zabrać je do innego kraju. Obywatelstwo tureckie zostanie zachowane dla wszystkich członków rodziny. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Hotel znajduje się w Bagcilar, rozwijającej się dzielnicy Stambułu. Stacja metra Istoc - 8 min. Centrum handlowe w Stambule - 8 min Wystawa TUYAP - 40 min Nowe lotnisko w Stambule - 25 min Centrum Stambułu - 20 min Obszar Jenibosna - 15 min Niebieski Meczet - 30 min