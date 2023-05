Kompleks mieszkalny Sovremennyy kompleks v vostrebovannom rayone

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Lotus Garden Residence to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w rozwiniętej dzielnicy Oba, jednej z najpopularniejszych dzielnic Alanyi, w otoczeniu przyrody, z dala od miejskiego zgiełku.



W pobliżu kompleksu znajdują się przedszkola, szkoły i liceum, nowy szpital, apteka, targ rolny, sklepy i supermarkety, kawiarnie i restauracje, boiska do piłki nożnej i koszykówki, rozległy spacer.



Lotus Garden Residence składa się z dwóch bloków mieszkalnych, 4 i 5 pięter, położonych na zamkniętym obszarze chronionym o powierzchni 2822 metrów kwadratowych. m. Całkowita liczba mieszkań – 26, ich powierzchnia – od 48 do 280 metrów kwadratowych. m.



Apartamenty są wynajmowane z czystym wykończeniem, wyposażonymi meblami kuchennymi, szafkami, prysznicem i sprzętem sanitarnym w łazienkach.



Infrastruktura:

Kompleks posiada całą infrastrukturę niezbędną do życia i rekreacji: odkryty basen, saunę, podgrzewane jacuzzi, wyposażoną salę fitness, tenis stołowy, strefę relaksu i grill, plac zabaw dla dzieci, otwarty parking, winda, internet, telewizja satelitarna, wideodomofon, system kamer wideo. Bezpieczeństwo jest monitorowane przez całą dobę.



Lokalizacja:

- Odległość do szpitala Alanya wynosi 1500 m.

- Odległość do centrum Alanyi wynosi 5 km.

- Odległość do morza wynosi 2,5 km.

- Odległość od lotniska wynosi 35 km.



