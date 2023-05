Kompleks mieszkalny Sovremennyy kompleks v vostrebovannom rayone

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



JASMINE PARK to nowy kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Oba w Alanyi.



Oba są jednym z prestiżowych obszarów Alanyi. Oto klinika państwowa, wiele prywatnych klinik, supermarketów i centrów handlowych « Alanium », « Metro », « Kochtash » itp., Banki, szkoły i przedszkola, parki, tereny sportowe.



Infrastruktura:

- basen;

- Obszary rekreacji;

- obszar do grillowania;

- parking;

- centrum fitness;

- sauna;

- plac zabaw dla dzieci;

- winda;

- nadzór wideo;

- 24-godzinna ochrona.



Lokalizacja:

Odległość do morza wynosi 5 km.



Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam wszystko o rynku nieruchomości w Turcji!