Kompleks mieszkalny Kompleks v samom uyutnom rayone Alanii

Kargicak, Turcja

od € 131,000

-Ten nowoczesny luksusowy apartament z widokiem na morze w Alanyi ma bezpośredni dostęp do prywatnego klubu plażowego. Te nowoczesne apartamenty oferują nowoczesne materiały z wysokiej klasy wykończeniami, wspaniałe udogodnienia i wspaniały widok na ocean. Najważniejsze cechy luksusowych apartamentów w Alanyi Tylko 50 metrów od prywatnego klubu plażowego Ładny widok na morze z tarasu AC i sprzęt kuchenny w cenie Pełny obiekt Sea View Apartments w Alanyi z prywatną plażą Jest to uprzywilejowane projekt w Kargicak, Alanya. Apartament z widokiem na morze w Alanyi z prywatną plażą, w pobliżu supermarketów i apteki. Kargicak to miejsce, w którym spotyka się z niebieskim i zielonym. Większość nowo wybudowanych apartamentów i willi ma ładny widok na morze i śródziemnomorską florę. Ten nowoczesny kompleks apartamentów w Alanyi oferuje apartamenty z jedną, dwiema i trzema sypialniami. Wszystkie apartamenty mają wysoki sufit, co daje poczucie przestronności. Drzwi przesuwne od podłogi do sufitu zachęcają do obfitego naturalnego światła. Salon z otwartą kuchnią otwiera się na spokojny taras, który je lub czyta cicho w letnie dni. Kuchnia typu amerykańskiego z luksusowymi urządzeniami szeregowymi i granitowym blatem. Ten apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Alanyi ma takie funkcje, jak wideodomofon, sufit podwieszany, nowoczesne szafki kuchenne i łazienkowe o wysokim połysku, izolowany system aluminiowy z podwójnymi szybami, ogrzewanie podłogowe w łazience, czysta farba ścienna, najwyższej jakości granitowa podłoga i telefon. Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Kargicak w Alanyi składa się z 6 bloków i 4 pięter na około 800 mkw. Kompleks ma wszystko do relaksu i cieszenia się jak centrum fitness, łaźnia turecka, kino do sauny, PlayStation, parkingi, garaże, minigolf, sala do jogi, tenis stołowy, 2 baseny, łaźnia parowa, kryty basen i kawiarnia. apartamenty typu studio 42 m2, apartament z 1 sypialnią 76 m2, apartamenty z 2 sypialniami 105 m2, Apartamenty z 3 sypialniami 195 m2 Cechy techniczne nowoczesnego mieszkania z widokiem na morze w Alanyawater i izolacja akustyczna System alarmowy przeciwpożarowy Telewizja satelitarna 24/7 kamery bezpieczeństwa