Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode

- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



ATLAS PREMIUM VILLAS to luksusowe wille w Kargicak w regionie Alanya, który jest najnowocześniejszym i rozwijającym się kurortem w Turcji.



Wille znajdują się na powierzchni 3493 mkw. Zajmują się ogrodnictwem krajobrazowym, a z jednej strony są otoczone górami, az drugiej strony Morzem Śródziemnym.



ATLAS PREMIUM VILLAS przedstawia 6 willi:



Willa A. Powierzchnia willi wynosi 700 mkw. Powierzchnia mieszkalna - 400 mkw. Willa ma 4 sypialnie i 2 salony. Grunt - 680 mkw.



Villa B. Powierzchnia - 700 mkw. Powierzchnia mieszkalna - 400 metrów kwadratowych. m. Willa obejmuje 4 sypialnie i 2 salony. Teren - 660 metrów kwadratowych. m.



Wille C i D. Powierzchnia każdej willi wynosi 465 mkw. Powierzchnia mieszkalna - 260 metrów kwadratowych. m. Willa ma 4 sypialnie i 1 salon. Grunt - 550 mkw.



Villa E. Powierzchnia - 372 metry kwadratowe. m. Powierzchnia mieszkalna - 238 metrów kwadratowych. m. Willa ma 4 sypialnie i 1 salon. Teren - 530 metrów kwadratowych. m.



Villa F. Powierzchnia - 372 metry kwadratowe. m. Powierzchnia mieszkalna - 238 metrów kwadratowych. m. Willa ma 4 sypialnie i 1 salon. Teren - 570 metrów kwadratowych. m.



Każda willa ma własną infrastrukturę: basen, garaż, własną windę, łaźnię turecką, saunę, automatyczny system nawadniający ogród.



Panoramiczne okna willi oferują zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne i starożytny zamek Alanya. Wille świetnie nadają się zarówno do mieszkań, jak i inwestycji.



Infrastruktura:

- sklepy;

- kawiarnie, restauracje;

- nasyp;

- placówki medyczne;

- Instytucje edukacyjne.



Zadzwoń lub napisz, wybierz obiekt dla siebie w Alanyi! Bezpłatne wsparcie prawne!