Kompleks mieszkalny Kvartira s panoramnymi vidami na gory i more

Mahmutlar, Turcja

od € 160,000

Apartament z jedną sypialnią w nowym domu nad morzem w okolicy Mahmutlar. Wysokiej jakości apartament z jedną sypialnią o powierzchni 55 m2 położony w centrum Alanyi Mahmutlar, blisko wszystkich udogodnień miasta i zaledwie 400 metrów od piaszczystych plaż. Trzecie piętro. Terytorium jest ogrodzone basenem. Mieszkanie jest sprzedawane z pełnym wykończeniem, wbudowanymi meblami kuchennymi, stalowymi drzwiami, wysokiej jakości kafelkami we wszystkich pokojach i na balkonie. Po co kupować to mieszkanie? - Cena promocyjna; - Materiały wysokiej jakości o wysokiej jakości wykonaniu; - Blisko morza i sklepów.