Kompleks mieszkalny Elitnyy kompleks v centre populyarnogo rayona

Stambuł, Turcja

od € 504,426

Kompleks mieszkaniowy w jednej z największych gmin, starej, historycznej i centralnej, w Eyup Sultan, obok Złotego Rogu. Gotowy tytuł, odpowiedni dla obywatelstwa tureckiego, bez opłaty za tytuł własności. 27 bloków, każdy blok ma 10 pięter, a typy mieszkań od 1 + 1 do 5 + 1, od 82 m2 do 358 m2. Istnieją apartamenty z balkonami lub tarasami, opcje dwupoziomowe lub regularne, lub apartamenty z dużym ogrodem są dostępne w projekcie. Udogodnienia kompleksu: kryty basen, sauna, łaźnie parowe, fitness, łaźnia turecka, kino, biblioteka, centrum biznesowe, boiska do koszykówki, kawiarnia, place spacerowe, plac zabaw dla dzieci, parking. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Gmina Eyup Sultan - 350 m, 1 min Meczet Sułtana Eyupa - 850 m, 5 min Złoty Róg - 850 m, 6 min Wzgórze Pierre Lotti - 900 m, 7 min Most Złotego Rogu - 1 km, 6 min Wieża Galata - 7 km, 12 min Bazar przyprawowy – 6 km, 10 min Grand Bazaar – 7 km, 12 min Autostrada główna w Stambule E-5 - 1 km Metrobus Ayvansaray - 900 m, 2 min M1 Bayrampasha ( Yenikapi-Kirazly ) - 800 m, 2 min Przystanek tramwajowy T4 Topçular ( Topkapı-Habipler ) 850 m Przystanek tramwajowy T5 Feshane ( Eminönü-Alibeyköy ) 1,3 km Stacja promowa Eyup - 1,5 km 4 min Uniwersytet w Stambule – 6 km, 9 min Kadir Has University - 4,6 km, 5 min Halic University – 5 km, 7 min Uniwersytet Bilgi - 5,5 km, 8 min Uniwersytet Bezmi Alem Waqif - 5,5 km, 8 min Istanbul Tijaret University – 4,5 km, 7 min Uniwersytet Fatih Sultan Mehmet – 4,6 km, 8 min Uniwersytet Istinye – 4,5 km, 7 min Przedszkole Ozel Yagmur Taneleri, 2 minuty spacerem Przedszkole Eyup Sultan Susama Sokagi, 5 minut spacerem Międzynarodowa Szkoła Aljazari - ( wszystkie dostępne sekcje ), 2 km, 2 min samochodem ( angielski, arabski, turecki ) Międzynarodowa Szkoła Al-Aksa - 4 km, 5 min Szpital Państwowy Eyup Sultan - 3,3 km, 4 min Szpital Rami - 1,8 km, 2 min Bayrampasa Kolan Prywatny szpital - 3 km, 4 min Centrum handlowe Axis İstanbul - 800 m Centrum handlowe Cevahir - 15 min Centrum handlowe Wenecja - 20 minut tramwajem Centrum handlowe Zorlu Center - 10 min Miniaturk - 4 km, 6-7 min Park Feschane - 1,5 km, 3 min