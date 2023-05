Kompleks mieszkalny Sovremennaya kvartira s panoramnym vidom

Marmara Region, Turcja

od € 162,656

Kompleks mieszkaniowy jest budowany zgodnie z projektem państwowym i finansowany przez gminę powiatu ( Başakşehir Belediyesi ), co daje pewność pomyślnego zakończenia budowy. Cechy rezydencji: siłownia centrum spa z łaźnią parową, łaźnią turecką i sauną parking kryty całodobowa ochrona z nadzorem wideo duże tereny zielone i salony zewnętrzne place zabaw dla dzieci basen Zalety Dobre zwroty z powodu wysokiego popytu na wynajem ze strony turystów medycznych. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Basaksehir to zielony obszar z chronionymi gajami, ogrodami botanicznymi i parkami krajobrazowymi. Ponadto największy zbiornik w Turcji, Sazlıdere, znajduje się w tym obszarze - miejscu odpoczynku dla miejscowej ludności. Przy całej naturalnej obfitości w okolicy rozwija się także infrastruktura: istnieją trzy szpitale uniwersyteckie, międzynarodowa uczelnia TED i stadion olimpijski. Obszar ten jest uważany za trzecie centrum Stambułu, miejscowi często nazywają go miastem zdrowia. 9 minut jazdy samochodem do ogrodu botanicznego 12 minut jazdy samochodem do autostrady E-5 i 5 minut do autostrady TEM 12 minut jazdy samochodem do rezerwy 15 minut spacerem do najbliższej stacji metra 20 minut jazdy do zbiornika 23 minuty jazdy samochodem na nowe lotnisko 32 minuty jazdy samochodem do centrum miasta