Kompleks mieszkalny Roskoshnaya kvartira v tihom meste

Avsallar, Turcja

od € 169,000

Ta oferta jest idealna dla Ciebie, jeśli szukasz mieszkania z widokiem na morze, dwóch sypialni, dużej powierzchni, gotowej do zamieszkania, na wakacje lub pobyt stały nad brzegiem łagodnego Morza Śródziemnego. Nasza firma ma ofertę sprzedaży od właściciela: mieszkanie z doskonałym remontem, meble i sprzęt AGD. Mieszkanie o układzie 2 + 1 i łącznej powierzchni 110 m ² ma przestronny salon połączony z aneksem kuchennym. Zestaw kuchenny z dużą powierzchnią roboczą i dużą ilością miejsca do przechowywania przyborów kuchennych. Dla Twojej wygody mieszkanie ma 2 łazienki w pełni wyposażone. 2 przestronne balkony, zorientowane na południe z pięknym widokiem na morze. Mieszkanie jest sprzedawane w konfiguracji, jak pokazano na zdjęciu. Apartamenty znajdują się na 4 piętrze. Kompleks ma duże zamknięte, strzeżone terytorium, z dobrą infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Kompleks ma doskonałą lokalizację: dzielnica Avsallar, odległość do 900 m. Wszystkie obiekty infrastruktury społecznej znajdują się wokół rezydencji. Są przytulne kawiarnie i restauracje, sieci handlowe, różne sklepy, oddziały banków i bankomaty, przystanki transportu publicznego. W przypadku wszystkich pytań prosimy o kontakt - nasi menedżerowie chętnie na nie odpowiedzą. Basen odkryty Basen kryty Park wodny i zjeżdżalnie wodne Centrum fitness Pokój zabaw Plac zabaw dla dzieci Podnieś generator Bezpieczeństwo System telewizji satelitarnej Pokój masażu i spa