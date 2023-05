Kompleks mieszkalny Dlya prozhivaniya ili dlya investiciy

Demirtas, Turcja

Poddaj się: 2024

Wybrzeże Alanyi jest jednym z ulubionych kurortów turystycznych w basenie Morza Śródziemnego. Demirtash znajduje się 20 km na wschód od Alanyi i zaledwie 16 km od nowego lotniska Gazipasha, od momentu otwarcia którego rozpoczął się aktywny rozwój tego obszaru. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety tej lokalizacji, można bezpiecznie założyć, że za kilka lat wioska stanie się jednym z najpopularniejszych obszarów wypoczynkowych. Jest to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów dla inwestycji w nieruchomości.

Tylko 2 bloki - 9 pięter i 7 pięter. Świetna lokalizacja - zaledwie 1500 metrów od centrum Demirtash. 300 m od najbliższego sklepu, 2 km od morza. Przedstawiamy Państwu mieszkania planowania 1 + 1, 2 + 1 i 4 + 1. Całkowita powierzchnia waha się od 44,5 m2 do 177,5 m2.

Wszystkie apartamenty zostaną wynajęte z wysokiej jakości czystą dekoracją: stalowe drzwi wejściowe, podłoga ceramiczna, okna z podwójnymi szybami z PCV, wysokiej jakości hydraulika, meble szafkowe zostaną zainstalowane w kuchniach i łazienkach.

Infrastruktura na stronie obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do stałego życia, a także do komfortowego pobytu. Każdy blok ma swój własny: odkryty basen olimpijski, kryty basen panoramiczny, saunę, łaźnię parową, siłownię, łaźnię turecką i wygodne lobby. Ponadto będzie dobrze utrzymany zielony ogród, plac zabaw dla dzieci, miejsce na piknik, parking i miejsca do ładowania rowerów elektrycznych. I najprzyjemniejsze - nasza koncepcja obejmuje bezpłatny transfer na plażę.

Ponadto będzie restauracja, miejsca piknikowe organizowane są jako ogniska. Ponadto firma zarządzająca świadczy usługi sprzątania mieszkań.

A co najważniejsze!!! Solidna koncepcja kompleksu pozwoli właścicielom wynająć mieszkanie z pomocą naszej firmy zarządzającej.

Kompleks zostanie oddany do użytku w sierpniu 2024 r.