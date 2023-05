Kompleks mieszkalny Roskoshnyy kompleks v populyarnom rayone

Yaylali, Turcja

Dlaczego warto kupić ten apartament w Alanyi, Kestel? - Apartamenty pierwszej linii - Nowoczesny wystrój zewnętrzny i wnętrze - Lokalizacja; Blisko udogodnień socjalnych i sklepów Ta nieruchomość z widokiem na morze znajduje się w Kestel, w pobliżu plaży Alanya i lokalnych udogodnień, takich jak parking dla dzieci, nadmorska promenada, supermarket, kawiarnie, bulwar. Kestel ma ładne zielone ogrody bananowe i pomarańczowe, luksusowy kompleks mieszkalny, hotele, czyste i czyste Morze Śródziemne, uniwersytet państwowy z ponad pięcioma tysiącami studentów, i szkoły To tylko 6 km od centrum Alanyi i łatwy dostęp do wszystkich miejsc. Co 5 minut kursuje autobus do centrum Alanyi, zaledwie 30 km od międzynarodowego lotniska Alanya-Gazipasa