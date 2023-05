Kompleks mieszkalny Kompleks premium-klassa v ekologichnom rayone

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!



- ekskluzywne nieruchomości;

- pomoc w organizacji przeprowadzki;

- roczny dochód z inwestycji do 20%;

- finansowa gwarancja dochodu;

- ochrona prawna transakcji;

- bezpłatne konsultacje;

- ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach.

- wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia!



LEGENDA LOFT - kompleks mieszkaniowy premium położony w Avsallar niedaleko Alanyi, 800 metrów od centrum przedmieść. Avsallar to przyjazny dla środowiska obszar Alanyi, otoczony lasami iglastymi, górami i Morzem Śródziemnym z piaszczystymi plażami.



Legend Loft składa się z sześciu 10-piętrowych bloków mieszkalnych. Kompleks ma powierzchnię 33 325 mkw. W budownictwie stosowane są tylko wysokiej jakości materiały i estetyka.



Kompleks obejmuje apartamenty 1 + 1 o powierzchni 51-58 mkw. 2 + 1 o powierzchni 72 mkw. Duplex 2 + 1 o powierzchni 95-116 mkw. Dupleks 5 + 1 o powierzchni 144–149 mkw.



Nowoczesny kompleks jest bogaty we własną infrastrukturę:

- Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe

- Ogród krajobrazowy

- Odkryty basen

- Basen dla dzieci

- Centrum fitness

- Kryty basen

- turecka łaźnia turecka

- Pokój do masażu

- Kino

- Plac zabaw

- Obszary grillowe

- kort tenisowy

- Teren sportowy

- Parking



Cała nowoczesna infrastruktura dzielnicy znajduje się w odległości spaceru: supermarkety, sklepy, kawiarnie, restauracje.



Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Turcji! Konsultacja jest BEZPŁATNA!