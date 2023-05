Kompleks mieszkalny Apartamenty v prestizhnom rayone Alanii

Serdar Uygun Premium Residence Oba znajduje się w okolicy Oba, jednej z najbardziej prestiżowych i krajobrazowych części. Alanya. Unikalna architektura i wygodne siedlisko sprawiają, że jest to idealne miejsce do życia i relaksu.



Projekt obejmuje 7 pięciopiętrowych bloków, które oferują 268 mieszkań o powierzchni od 50 do 146 metrów kwadratowych. m. Istnieją apartamenty z prywatnym basenem i tarasem.



Apartamenty obejmują okna z podwójnymi szybami, system ciepłej podłogi, zastosowanie izolacji akustycznej, system inteligentnego domu, domofon wideo, okna panoramiczne, zestaw kuchenny, łazienkę, centralny system satelitarny.



W zamkniętym chronionym obszarze kompleksu planowane jest stworzenie własnej infrastruktury na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu: 3 ogromne baseny ( otwarte, wewnętrzne i dziecięce ), strefa SPA ( łaźnia turecka, sauna, jacuzzi ), gabinet masażu, bilard, tenis stołowy, kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki, restauracja, kino, tereny rekreacyjne i grill, klub dla dzieci, garaż. Zapewniona jest usługa konsjerża i całodobowa ochrona.



Odległość do morza wynosi 2600 m, dla mieszkańców zostanie zorganizowany stały dogodny transfer.



Złożona infrastruktura:

- Centrum fitness

- Ogród z drzewami owocowymi i egzotycznymi

- Basen ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci

- Otwarte i zamknięte place zabaw

- Łaźnia turecka \ sauna \ łaźnia parowa

- Kino

- kawiarnia

- kort tenisowy

- Rozmowy dla relaksu

- Ścieżki spacerowe

- 24-godzinna ochrona, nadzór wideo



ZALETY ZINTEGROWANEGO:

- Dobra dostępność transportu

- Ekskluzywny projekt

- Terytorium prywatne

- Architektura krajobrazu

- Wysokie dochody z wynajmu

- Obszar przyjazny dla środowiska



