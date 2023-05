Kompleks mieszkalny Roskoshnyy kompleks s neobychnym dizaynom

Antares Koru Luksusowy kompleks o niezwykłym designie! Projekt ma lepszą jakość wykonania i pięciogwiazdkowy poziom hotelu! Bogata infrastruktura kompleksu sprawi, że pobyt i pozostanie jak najbardziej komfortowy!



Kompleks położony jest na powierzchni 5500 m2, składa się z 2 bloków o 10 piętrach i ma 96 mieszkań. Znajduje się w atrakcyjnym mieście inwestycyjnym Gazipasha. Lokalizacja wyróżnia się bogatą zielenią wśród gór Taurus! Miasto ma bogatą historię. Jedną z zalet miasta jest bliskość lotniska i wysoki popyt na czynsz!



Cechy mieszkania:

- Zestaw słuchawkowy kuchenny

- W pełni wyposażona łazienka

- Podłoga ceramogranitowa

- Ukryte oświetlenie LED w sufitach

- Okna izolowane dźwiękiem i ciepłem z profilem aluminiowym

- Wysokiej jakości drewniane drzwi do pokoju

- Stalowe drzwi frontowe

- System kabli satelitarnych



Kompleks ma bardzo rozwiniętą infrastrukturę: odkryty basen, basen dla dzieci, miejsce do rekreacji i opalania, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, boisko z kreskówkami, lobby ze stołem bilardowym, spa, łaźnia turecka, sauna, rzymska łaźnia parowa, strefy relaksacyjne, gabinety masażu, fitness, bezprzewodowy Internet ( Wi-Fi ) na miejscu, telewizja satelitarna, generator, parking, całodobowy system nadzoru wideo.



Odległość:

- Morze i plaża: 2,3 m

- Lotnisko: 3,5 km

- Centrum Gazipashi: 1 km

- Alanya: 35 km



Zadzwoń lub napisz do nas, a my powiemy Ci więcej o obiekcie lub wybierzesz nieruchomość na Twoje zapytanie! Koszt wyboru ponosi tylko programista!