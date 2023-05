Kompleks mieszkalny Kompleks v populyarnom rayone Oba

Wieża Kukuker znajduje się w popularnym regionie Oba z rozwiniętą infrastrukturą, dużą liczbą placów i parków. LCD charakteryzuje się bezpieczeństwem, komfortem, wysokiej jakości i nowoczesnym designem, dużą ilością rozrywki towarzyskiej!



LCD składa się z 5 bloków 5-piętrowych budynków z mieszkaniami o powierzchni 57-175 m2. Powierzchnia terenu, na którym powstanie ten projekt, wynosi 8000 m2. Okna oferują piękne widoki na basen i infrastrukturę kompleksu.



Wszystkie apartamenty zostaną wynajęte w pełnej gotowości do osiedlenia się: piękne meble do ciała zostaną zainstalowane w kuchni i łazienkach, instalacje hydrauliczne i prysznice najlepszych producentów są już wliczone w cenę i gotowe do użycia. Przestronne balkony z pięknym widokiem na morze i fortecę. Szeroka infrastruktura kompleksu, w tym odkryty basen na dachu budynku, nie pozostawi obojętnego jednego nabywcy. Kompleks zorganizuje transfer na plażę.



Odległość do morza wynosi 1400 metrów. Na wyświetlaczu LCD znajduje się zamknięty i otwarty parking, ochrona, konsjerż, nadzór wideo. Każdy dom ma lobby, windę.



Oba są prestiżową dzielnicą 4 km od centrum Alanyi. Jest plaża oznaczona prestiżową nagrodą Blue Flag Award, która jest rodzajem znaku jakości dla plaż. W tym regionie znajdują się centra handlowe i znakomite restauracje. Infrastruktura w obu jest dobrze rozwinięta.



