Dzielnica Dlya prozhivaniya ili dlya investiciy

Karakocali, Turcja

Agencja nieruchomości Stay oferuje nowe apartamenty w okolicy Oba. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 48 do 150 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1900 metrów. Kiedy nasi klienci mają problem z zakupem nowego mieszkania w okolicy ze wszystkimi korzyściami i doskonałymi sąsiadami Europejczyków, jesteśmy w pełni pewni, że oferujemy nowe apartamenty w Ob. Oba są idealne dla rodzin, które chcą mieszkać w pobliżu centrum Alanyi, mając jednocześnie wszystko, co najlepsze w Alanyi. Infrastruktura obszaru Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, supermarkety sieciowe Bim, A101, Şok, Migro, supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, Również w obu jest największy szpital państwowy w Alanyi. Dla dzieci w każdym wieku przypisane są: prestiżowe tureckie szkoły prywatne i uczelnie « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », najlepsze szkoły miejskie, przedszkola, otworzyła się szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami. Istnieją również prywatne szkoły różnych technik, Waldorf School, Amerikan Kültür College. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!