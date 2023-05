Kompleks mieszkalny Kompleks s udobnoy lokaciey v Alanii

Ciplakli Garden to nowy luksusowy projekt mieszkaniowy « ».

Kompleks składa się z dwóch stylowych bloków dla łącznie 35 mieszkań z naprawą euro.



Projekt znajduje się w Çıplaklı, 07468 Alanya / Antalya, Turcja, zaledwie 4 km od centrum. Alanya i 3,5 km do morza!



Jest to dobrze rozwinięty obszar do życia, z całą infrastrukturą miejską.

Ale wysunął się na pierwszy plan ze swoją naturą i czystym tlenem.



Najświeższe owoce, warzywa i produkty naturalne można znaleźć w sklepach i na rynkach.



W centrum Alanyi znajduje się 5 szpitali i klinik, 15 aptek, 8 klinik weterynaryjnych i klinik dentystycznych.

Ponadto projekt znajduje się obok sieci sklepów, takich jak Migros, Carrefour, A101 i Beam.

Wszystko jest w odległości spaceru od naszego projektu!



Kompleks łączy rozwiniętą lokalizację, najnowocześniejszą jakość budownictwa i mieszkań w Turcji, całkowicie gotowych na meble i osiedla.



RÓWNIEŻ LCD:

- Łaźnia parowa

- Łaźnia turecka ( Hamam )

- Sala fitness

- Plac zabaw

- Generator prądu

- Parking

- Basen

- Wspólny obszar z basenem

- Nadzór wideo 24/7

- Bezpieczeństwo 24/7



Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!