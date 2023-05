Kompleks mieszkalny High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Turcja

Doskonałą ofertą w naszym portfolio jest mieszkanie właściciela w dzielnicy Mahmutlar o łącznej powierzchni 115 m2. Układ mieszkania 2 + 1 obejmuje salon połączony z kuchnią w stylu amerykańskim, dwie sypialnie, 1 łazienkę, 1 łazienkę i dwa balkony. Mieszkanie znajduje się na 10. piętrze i jest zorientowane na południowo-zachodnią stronę świata. Apartamenty są w pełni wyposażone w meble, jak na prezentowanych fotografiach. Kompleks budynków z 2000 roku dysponuje odkrytym basenem, altaną do relaksu, placem zabaw dla dzieci i parkingiem na terenie. Odległość do morza wynosi około 1 km. Mahmutlar jest najbardziej rosyjskojęzycznym obszarem, populacja wynosi około 50 000 osób, tutaj rynek rolników przechodzi dwa razy we wtorki i soboty.