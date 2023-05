Kompleks mieszkalny Kompleks v okruzhenii apelsinovyh sadov

Ciplakli Hill Tower to jeden elegancki blok mieszkalny na 15 luksusowych apartamentów, wykonany w stylu « nowoczesnego ».



Projekt znajduje się w pięknym miejscu - u podnóża grzbietu Toros, w elitarnym obszarze najnowszej zabudowy miejskiej Oba Alanya.



Blok mieszkalny otoczony jest pomarańczowymi ogrodami i awokado, zaledwie 2,5 km od plaż!



W pobliżu znajduje się nowa obwodnica, wzdłuż której w ciągu kilku minut można dotrzeć do dowolnego obszaru Alanyi.



W odległości spaceru od projektu: nowy szpital, przystanki transportu publicznego, tureckie szkoły publiczne i prywatne, sklepy, apteki, przedszkola i wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia!



ŁATWY :

- Basen

- winda

- Ogrodnik

- sauna

- Bezpieczeństwo

- Nadzór wideo 24/7

- Ogród tropikalny, projektowanie krajobrazu

- Strefa jacuzzi

- Miejsce do grillowania

- siłownia

- Generator

- Plac zabaw

- Parking ( otwarty )

- Basen dla dzieci

- Veloparkovka





Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!